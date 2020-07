Mara Venier realizza il suo sogno: “Finalmente dopo mesi ce l’ho fatta”

Mara Venier dopo la conclusione del programma di Raiuno Domenica In dichiara di essere riuscita a realizzare uno dei suoi sogni di questi ultimi mesi.

Mara Venier è una delle conduttrici più apprezzate della televisione e la sua “Domenica In” si è conclusa con un’ultima puntata dal 23% di share, un risultato straordinario. La conduttrice televisiva, finalmente, terminati gli impegni televisivi può godersi delle più che meritate vacanze e sui social rende partecipi i suoi fans.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier fa sognare i fan: “Stasera avrei voglia di…”

LEGGI ANCHE -> Mara Venier | posa seducente | “Il mio buongiorno per voi” | FOTO

Mara Venier come fa sapere sui social si sta godendo dei momenti di riposo con il marito Nicola Carraro e il loro nipotino. Finalmente, dopo mesi di attesa, annuncia attraverso delle storie di Instagram, come si sia goduta la sua serata: “E stasera sono uscita dopo mesi, perché prima la quarantena, poi il lockdown, poi la gamba rotta… Stasera finalmente eccoci qua a cena, ne avevo voglia“. Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per la “zia Mara”, prima con la conduzione di “Domenica In” in uno studio vuoto e con i suoi ospiti in collegamento, poi cercando di tenere compagnia ai telespettatori durante il periodo di lockdown. Nelle ultime puntate, infine, ha dovuto mettere il gesso alla gamba a causa di una brutta caduta. Ciò nonostante, la popolare conduttrice ha mantenuto sempre alto il suo spirito.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier, il video commuove tutti: che paura, ma il medico era presente

Il recupero di Mara Venier

Mara, nonostante abbia ancora le stampelle, sembra essere in recupero. Conclusa la stagione di “Domenica In” con ascolti record, nonché una buona dose di polemiche a causa dell’abbraccio con Romina Power, la Venier condivide su Instagram una foto sorridente: “Piano piano si ricomincia“. Adesso la conduttrice può dedicarsi appieno al suo ruolo di nonna per il piccolo Claudio, sempre presente con foto e video sul suo profilo social.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!