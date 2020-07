L’Italia blocca gli arrivi da 13 Paesi per rischio di contagi da Coronavirus. Cosa bisogna sapere.

Troppi rischi di contagio da Coronavirus dai cittadini che provengono da quei Paesi dove l’epidemia è ancora atto, con casi in continuo aumento. Pertanto l’Italia ha deciso di bloccare gli arrivi da 13 Paesi. Il provvedimento è stato preso dal Ministro della Salute Roberto Speranza, ecco di cosa si tratta.

Italia blocca gli arrivi da 13 Paesi per rischio Coronavirus

Non solo quarantena, l’Italia ha deciso di bloccare tutti gli arrivi sul proprio territorio di cittadini provenienti da 13 Paesi dove la pandemia di Coronavirus. Non potranno entrare in Italia non solo i cittadini dei Paesi in questione ma nemmeno chi vi ha soggiornato e chi vi è transitato.

Un provvedimento drastico, adottato a seguito dei numerosi casi di persone infette provenienti dal Bangladesh e sbarcate all’aeroporto di Roma Fiumicino. Una situazione di emergenza che aveva fatto decidere al ministro della Salute Roberto Speranza di sospendere tutti i voli in arrivo dal Bangladesh, ma non era bastata. Diversi cittadini bangladesi, infatti, sono riusciti lo stesso a raggiungere l’Italia passando da altri Paesi.

La nuova ordinanza firmata da Speranza prevede che non possano entrare né transitare in Italia tutti coloro che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi:

Armenia,

Bahrein,

Bangladesh,

Brasile,

Bosnia Erzegovina,

Cile,

Kuwait,

Macedonia del Nord,

Moldova,

Oman,

Panama,

Perù,

Repubblica Dominicana.

Il ministero della Salute ha anche spiegato che “al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono sospesi anche i voli diretti o indiretti da e per i Paesi sopra indicati”.