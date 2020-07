Lino Banfi, la grave malattia della moglie: come sta adesso

L’amatissimo attore pugliese Lino Banfi ha confidato qualche tempo fa che la moglie è affetta da una grave malattia, come sta adesso?

Dopo una lunghissima carriera in cui si è fatto conoscere come comico di successo e attore a tutto tondo in una seconda fase, Lino Banfi si sta godendo la vita in famiglia e la serenità del ritiro quasi totale dalle scene. In questa fase della vita avrebbe voluto creare ricordi con la moglie Lucia Lagrasta, donna della quale si è innamorato 57 anni fa.

Purtroppo quel progetto d’amore è stato in parte rovinato dalla grave malattia della moglie. Un paio di anni fa, Lino ha confidato in un’intervista al ‘Messaggero’ che Lucia sta combattendo contro l’Alzheimer: “Era il momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei”. Una frase che aveva suscitato l’empatia ed aveva fatto commuovere i suoi fan e l’Italia intera.

Lino Banfi, come sta la moglie affetta da Alzheimer

L’Alzheimer è purtroppo una malattia neuro degenerativa e dunque con il passare del tempo le condizioni della donna non possono che peggiorare. Qualche mese fa, in un’intervista rilasciata a ‘Domenica In‘, Lino Banfi ha confidato che la malattia sta lentamente trasformando Lucia in un’estranea. La donna alterna momenti di lucidità a momenti di totale perdita della memoria.

La moglie di Lino non riconosce più il marito ed i figli e per l’attore è sempre più difficile combattere con la malattia per ottenere qualche momento di felicità insieme alla donna che ha sempre amato. Tuttavia lo stesso Lino ha dichiarato di non volersi arrendere fino a che sarà possibile strapparle almeno un sorriso: “A volte è anche cosciente e presente e io non mi arrendo”.