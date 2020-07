John Benfield perde la battaglia contro il cancro: l’attore morto a 68 anni

Arriva la notizia choc della morte di John Benfield. La vita dell’uomo si è conclusa a causa di una rara forma di cancro. Scopriamo che cosa è successo.

Giunge anche in Italia la triste notizia. Si è spento John Benfield, il cui vero nome era John Turner. Il celebre attore è morto all’età di soltanto 68 anni, e tutti i suoi fan sono momentaneamente in stato di choc. Lo ricordiamo in molti film tra i quali quello di Giuseppe Tornatore La migliore offerta del 2013. Quella fu anche l’ultima volta che apparve sul grande schermo.

La causa della morte dell’uomo è una rara forma di tumore, contro la quale stava combattendo da tempo. John, secondo i notiziari, sarebbe morto di sarcoma il 16 Giugno scorso nel Sobell House Hospice di Oxford.

Conosciuto a livello globale per la sua interpretazione di DCS Michael Kernan, affiancato da Helen Mirren, nello show ITV, l’attore si lascia alle spalle la moglie Lilian, di 31 anni, il figlio Freddie ed il nipote Rex. La sua famiglia ha subito un grave lutto che sarà davvero difficile da colmare.

Turner è nato nell’Essex nell’anno 1961, ed ha dato inizio alla propria carriera di attore soltanto dopo essersi laureato alla Nottingham University e alla Webber Douglas School of Drama. La sua scomparsa ha lasciato cicatrici profonde nel cuore della famiglia e anche in quello dei colleghi, che lo ricorderanno sempre con affetto.

John Benfield: la carriera televisiva

John in tutto l’arco della sua carriera cinematografica è apparso in ben più di 70 programmi televisivi e film, ed ha lavorato con artisti del calibro di Sam Mendes e Ken Loach. The Name of the Father e Speed Racer sono L’agente dell’attore, Markham, Froggatt & Irwin, ha dichiarato che l’attore ha ‘portato sempre verità e integrità nei suoi ruoli’. “È stato una figura imponente, forte e robusta, con un’anima e una fede nel suo mestiere.”