Gossip De Martino-Marcuzzi, la reazione del marito di lei – VIDEO

La reazione di Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia Marcuzzi, sul gossip riguardo la presunta relazione tra la moglie e Stefano De Martino.

Paolo Calabresi Marconi non avrebbe preso le voci che si sono rincorse in questi giorni su un presunto tradimento della moglie, Alessia Marcuzzi. Il produttore – stando a quanto scrive il settimanale ‘Oggi’ – sarebbe andato su tutte le furie dopo le voci diffuse.

Voci che però non avrebbero riscontro, anche se sembra che la famiglia di lui le abbia prese molto sul serio. Così, la rottura sembra sempre più vicina, sebbene appunto in molti smentiscano l’accaduto. Si parla di sms tra il ballerino e la conduttrice televisiva, che sarebbero stati intercettati da Belen, ma che comunque non avrebbero avuto un seguito.

Sul settimanale ‘Oggi’ appaiono diverse testimonianze rispetto a quello che sta accadendo e c’è chi sottolinea: “Ho sentito sia Alessia sia Stefano e mi hanno detto che è una bufala. E non avrebbero motivo di mentirmi. La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente ma questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati”. Sul fronte Belen, nel frattempo, tutto tace.