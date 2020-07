Allarme Marghera: fuoriuscita Acido fluoridrico da impianti – VIDEO

Un nuovo allarme agli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera: nella notte fuoriuscita Acido fluoridrico da impianti.

L’allarme è stato lanciato stamattina all’alba dalla centrale operativa della Polizia locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia. Riguardava la fuoriuscita di acido fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera.

Questo allarme arriva a quasi due mesi dall’incidente potenzialmente letale avvenuto nello stesso stabilimento, a metà maggio, intorno alle 10 del mattino. Una situazione dunque che si ripete ed è polemica sulla sicurezza.

A quanto pare, l’episodio di fuoriuscita odierna sarebbe avvenuto in quantità bassa/trascurabile. Anche per questo, da parte degli stessi vigili del fuoco intervenuti sul posto sono arrivate rassicurazioni rispetto al fatto che non ci sono rischi per la popolazione. La situazione è sotto controllo e la fuoriuscita è rimasta interna alla fabbrica.