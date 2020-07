Allarme in Italia: vongole contaminate, arriva il ritiro

Ancora brutte notizie per quanto riguarda ciò che riguarda il cibo degli italiani: arriva il ritiro immediato per le vongole contaminate

Ancora brutte notizie per quanto riguarda il cibo avariato in Italia. C’è stato un provvedimento per il ritiro alimentare come svelato dal RASFF– il Sistema Rapido di Allarme Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi. Ci sono stati prodotti che non rispettano la legge così come l’ultimo caso avvenuto: un carico di vongole contaminate è stato subito tolto dagli scaffali.

Allarme in Italia: il motivo sulle vongole contaminate

Prodotti in Italia, questi frutti di mare sono distribuiti in tutto la penisola e anche in Romania. Il motivo va ricercato nella presenza del batterio che causa la Escherichia Coli che potrebbe portare così ad una intossicazione alimentare con dolori di stomaco, vomito e nausea, già qualche ora dopo l’assunzione del cibo contaminato. Nei casi più gravi bisogna anche ricorrere al ricovero per una disintossicazione. Già in passato è avvenuto qualcosa del genere con un pronto intervento per quanto riguarda tutto del RASFF– il Sistema Rapido di Allarme Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi.