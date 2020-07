Ylenia Carrisi, la foto da bambina commuove il web: “Una bambolina”

Il post Instagram contenente una foto d’epoca in cui si vede Ylenia Carrisi da bambina, ha fatto commuovere gli utenti del web.

Al Bano e Romina sono di sicuro una delle coppie più amate d’Italia. I due cantanti hanno fatto la storia con le loro canzoni e la loro relazione è stata seguita passo passo dai fan. Da anni ormai i due non stanno più insieme, Al Bano ha intrecciato una nuova relazione duratura con Loredana Lecciso, ma i fan non smettono mai di sperare che un giorno ci possa essere un ricongiungimento.

Un ricongiungimento in realtà c’è già stato, visto che i due sono tornati a cantare insieme e sono andati in tour per tutta Italia. I supporter hanno visto in questa reunion la possibilità di un ritorno di fiamma, ma in tal senso Al Bano è stato molto chiaro ed ha spiegato che il loro è solo un rapporto professionale. D’altronde recentemente il cantante di Cellino San Marco si è riavvicinato alla compagna – la Lecciso – e vuole costruire con lei il suo futuro.

Ylenia Carrisi, la foto da bambina commuove il web

L’affetto dei fan per la coppia si riscontra anche nell’attenzione che questi hanno riversato per anni sulla tragica vicenda di Ylenia. La figlia di Al Bano e Romina è scomparsa nel 1993 da quel momento di lei non si è saputo più nulla. Tutti sperano che una delle voci che girano possa rivelarsi vera e che un giorno Ylenia possa tornare ad abbracciare i familiari.

Nel frattempo, in una fanpage dedicata proprio ad Ylenia Carrisi, una fan ha pubblicato uno scatto riguardante l’infanzia della giovane scomparsa. Nella foto si vedono due giovanissimi Al Bano e Romina davanti ad una finestra con la piccola che guarda con sguardo curioso e stupito la macchina da presa. Una foto bellissima che ha fatto commuovere il web. Esemplificativo il primo commento allo scatto: “Che carina Ylenia sembra una bambolina”.