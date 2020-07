Turista positivo | milanese in vacanza a Brindisi con sintomi mai visti

Un turista positivo con sintomi mai riscontrati prima. La vicenda avviene ad Ostuni, ad un uomo originario di Milano ricoverato ora in ospedale a Brindisi.

Un turista positivo al Covid in Puglia. Il tampone con esito sfavorevole balza fuori ad Ostuni, in provincia di Brindisi, dove un uomo originario di Milano si trovava in vacanza.

A seguito della comparsa di problemi di tipo neurologico e che a prima vista non sembravano connessi al Coronavirus, il personale dell’ospedale brindisino ‘Perrino’ ha scoperto invece che era in circolazione nell’organismo del turista positivo il virus che tanti problemi ha causato al mondo intero fin qui nel corso del 2020. Ora è in atto un ricovero all’interno del reparto di Malattie Infettive della stessa struttura. Colpisce il fatto che l’uomo non avesse tosse, febbre od altri sintomi caratteristici da Covid.

Turista positivo, scattata la caccia ai contatti recenti dell’uomo

Nemmeno una radiografia toracica aveva posto in rilievo la presenza della malattia, emersa solo dopo avere seguito il protocollo, con lo svolgimento del tampone. Sembra anche che il turista stesse aspettando in sala d’attesa con altri pazienti. Il ‘Perrino’ da giugno in avanti non ha avuto più nessun altro ricovero da Coronavirus. Si è attivata anche la Asl di Brindisi, con il suo Dipartimento Prevenzione. Subito è partita la caccia ai contatti recenti avuti dal turista, con lo svolgimento di tamponi e messa in isolamento cautelativo per tutti quanti loro.

