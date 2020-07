Test della personalità, una donna o un volto: cosa vedi?

Ecco un test della personalità semplice e divertente che potrebbe svelare un lato della tua personalità: cosa vedi una donna seduta o un volto?

Passiamo l’intera vita a cercare di conoscere le nostre sensazioni, le nostre emozioni ed il nostro io interiore. Questo perché, in quanto animali senzienti, sentiamo l’esigenza di comprendere ogni aspetto del nostro io, anche una semplice reazione che è differente da ciò che proviamo solitamente.

Leggi anche ->Test, quale animale noti per primo in questa immagine?

Proprio questa immensa curiosità di conoscenza è ciò che spinge allo studio della psiche umana. Il cervello è l’organo più complesso del nostro corpo, poiché da esso partono tutti gli impulsi che ci permettono di camminare, respirare e pensare. Il suo funzionamento non è chiaro al 100% né a livello neurologico né a livello puramente psicologico, ma in questi decenni sono stati fatti passi in avanti enormi e si può affermare che si conosce l’essere umano un po’ meglio.

Leggi anche ->Test psicologico, cosa vedi nell’immagine? Scopri di più su te stesso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test della personalità, cosa noti per primo?

Pur non trattandosi di veri e propri test in grado di dare dei dati certi sulla nostra personalità, le immagini stile “Cosa vedi prima?” che circolano sul web sono divertenti e possono essere interessanti, su grandi numeri, a livello psicologico e sociale. L’immagine test di oggi possiede al suo interno 4 possibilità ed in base alla figura che vedete per prima è possibile capire un lato della vostra personalità.

Le possibilità di cui parliamo sono il volto di una donna anziana, una bella ragazza nuda che siede ai piedi di una cascata, la cascata appunto, e il volto di una donna impresso sugli scogli. Se avete notato il volto dell’anziana significa che siete persone curiose e ottimiste e siete capaci di trarre il meglio da ogni situazione. Se vedere la ragazza seduta, invece siete persone sensibili ed empatiche, dotate di una forza interiore invidiabile. La cascata ci dice che siete delle persone equilibrate e propense ad adattarsi al cambiamento. Infine il volto della donna impresso sugli scogli ci dice che siete delle persone insicure e diffidenti. Vi aprite difficilmente, ma quando lo fate è per vera amicizia o vero amore.