Test, mela o farfalla? Ciò che vedi indica la tua più grande paura

Questo semplice test potrebbe chiarire ciò che maggiormente ti spaventa nella vita: farlo è semplice, basta guardare l’immagine, cosa vedi?

Sicuramente sarete a conoscenza dell’esistenza di semplici test visivi con immagini che si sovrappongono o non sono ben definite appositamente per comprendere ciò che l’osservatore nota per primo. L’immagine di oggi differisce dalla psicologia Gestalt e non ha nulla a che vedere con il test delle macchie di Rorshach. Tuttavia l’idea alla base è simile, poiché chiede a chi lo effettua di dire ciò che ha notato per primo osservando l’immagine.

Le conclusioni vengono tratte in base ai significati simbolici che gli oggetti che notiamo per prima assumono nella dimensione onirica. L’idea dunque è che il nostro subconscio proietti sull’immagine che stiamo osservando la nostra più grande paura, identificando per primo l’oggetto ad essa collegato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste il test e cosa dice su di noi.

Test: cosa ci fa più paura?

Nell’immagine sovrastante ci sono 4 oggetti in primo piano, due dei quali sono contenuti in una stessa forma. C’è dunque la mela a metà che al suo interno ospita anche la forma stilizzata di una farfalla, poco più avanti c’è un colte sopra il quale sta camminando un bruco. Molto bella concettualmente l’idea del bruco che va ad accasarsi all’interno della mela e che, dopo aver fatto il bozzolo può tramutarsi in farfalla. Nell’immagine, dunque, viene rappresentato per intero il ciclo della vita.

Se notate per prima cosa la mela, significa che avere una paura paralizzante della morte. L’idea che la vostra vita volga prima o poi al termine vi spaventa, così come quella che le persone accanto a voi possano morire. Se notate per prima cosa la farfalla, allora il vostro timore più grande è quello di venire traditi. Probabilmente avete già subito un tradimento e non siete riusciti a venirne fuori del tutto. Se notate invece il bruco, significa che il vostro timore principale deriva dai fenomeni paranormali. Probabilmente credete nei fantasmi ed in altre manifestazioni non naturali. Infine se notate il coltello significa che la vostra paura risiede nello scorrere del tempo. L’invecchiamento e le conseguenti malattie che potrebbe portare vi terrorizzano.