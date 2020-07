Temptation Island, furia Antonella Elia: “Lo prende a schiaffi!”

Indiscrezioni davvero importanti quelle rilanciate dal portale Blastingnews per quanto riguarda la coppia di Temptation Island Antonella Elia-Pietro Delle Piane

Da qualche settimana è iniziata la nuova edizione di Temptation Island con le coppie, che fin da subito, stanno mettendo a dura prova il loro amore. Come svelato in anteprima dal sito Blastingnews ci sarebbero state già le prime incomprensioni. Al momento si stanno concludendo le riprese all’Is Morus Relais con la conduzione del solito Filippo Bisciglia con spunti davvero decisivi per il prosieguo del reality.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, grande novità in arrivo per Emanuele e Alessandra

Temptation Island, la reazione di Antonella Elia

Come svelato dal portale Blastingnews l’indiscrezione sarebbe nata dall’influencer Amedeo Venza che su Instagram ha svelato che, durante il falò di confronto, la showgirl avrebbe dato diversi schiaffi al fidanzato Pietro Delle Piane. Il motivo? L’atteggiamento dell’uomo che ha mostrato ripetutamente con le tentatrici fin dai primi giorni nel villaggio. Giovedì 9 luglio 2020 andrà in onda la seconda puntata del reality in attesa di annunci clamorosi e colpi di scena davvero suggestivi.