Un video davvero ironico della showgirl argentina, Belen, che si è rivolta così al suo ex Stefano De Martino: ecco il motivo

Non si placano le polemiche tra Belen e Stefano De Martino. Ancora una volta la showgirl argentina ha preso di mira il suo ex con un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram imitando proprio il conduttore di Made in Sud. Nei giorni scorsi Stefano aveva pubblicato diverse stories per smentire il flirt con Alessia Marcuzzi dopo l’indiscrezione rilanciata da Dagospia e svelando che se ci fosse stato qualcosa, lo avrebbe annunciato direttamente lui.

Stefano De Martino, l’imitazione di Belen

E così la stessa modella argentino ha pubblicato un video su Instagram imitando il suo ex Stefano camminando in maniera sensuale e annunciando nello schermo: “Quando mi innamorerò vi farò sapere”, proprio la stessa frase pronunciata dall’ex ballerino di Amici. Infine, lo stesso conduttore di Made in Sud è stato protagonista di alcune battute durante l’ultima puntata insieme al comico napoletano Peppe Iodice.