Stasera in tv – Techetechetè: stasera protagonisti I Pooh, le anticipazioni

Lo Speciale di Techetechetè di stasera ripercorrerà con immagini e video inediti i primi 50 anni di carriera dei Pooh: tutte le anticipazioni di oggi, 8 luglio

Una carriera lunga e che ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo quella dei Pooh. Questa sera Techetechetè su Rai1 intende celebrare proprio il lo storico gruppo con una puntata monografica colma di materiale inedito. Lo speciale inizierà alle ore 20.35, scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla serata.

A Techetechetè stasera

Lo Speciale di Techetechetè stasera in televisione ci mostrerà l’evoluzione di uno dei gruppi italiani più longevi della storia: I Pooh. Sarà un percorso che riprenderà le tappe più conosciute della vita della band, come le loro partecipazioni al Festival della canzone italiana, per esempio, come momenti che mai sono arrivati a essere conosciuti dal pubblico.

Una monografia fedele allo spirito di un gruppo di cantanti che ha alle spalle tanti successi e che racchiude ancora in sé la promessa di volersi superare di nuovo. Nata nel 1966 la band composta da Stefano D’Orazio, Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battagli ha festeggiato i suoi primi 50 anni di carriera e per l’occasione ha organizzato un tour al quel si è unito anche il figliuol prodigo Riccardo Fogli. L’artista lasciò il gruppo nel 1972 per dedicarsi alla carriera da solista, tuttavia non ha mai abbandonato definitivamente il suo legame personale con i suoi compagni di viaggio. Un viaggio che anche in tempo di Coronavirus ha saputo dare sollievo ai fan con la canzone realizzata da Roby Facchinetti con Stefano D’Orazio intitolata Rinascerò, rinascerai, dedicata alla città di Bergamo, la più colpita dall’epidemia.

