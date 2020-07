Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 8 luglio

Chi l’ha Visto? oggi, 8 luglio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera in tv su Rai 3 alle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose. La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa. Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Scopriamo insieme di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda stasera.

Chi l’ha Visto?: scomparsi, cronaca e attualità

La trasmissione oggi, 8 luglio, si occuperà di dare aggiornamenti e cercare nuove informazioni su alcune persone scomparse, fra le quali figura Gennaro, 83 anni, che sparì da Napoli il 25 giugno scorso. L’uomo è stato visto per l’ultima volta alla Stazione Centrale e da allora di lui si sono perse le tracce.

Rimane avvolta nel mistero anche la scomparsa di Aurelijus Sukionis. Venne visto da una sua amica in un bar di Torino il 7 luglio del 2012. Nel 2016 la Procura ha aperto il caso con l’ipotesi di omicidio, tuttavia a oggi i familiari non hanno avuto alcuna risposta su cosa gli sia accaduto.

Il programma di Federica Sciarelli si occuperà poi di attualità e cronaca riallacciandosi alla crisi sanitaria ed economica e alle conseguenze che il Coronavirus ha portato e sta apportando nella vita degli italiani.

Il caso Sacchi e il caso Vannini

Per quanto riguarda la cronaca nera verranno ripresi due casi di cui sin dall’inizio Chi l’ha Visto si è occupata.

“Non volevo sparare e non volevo ucciderlo. Dopo quanto accaduto non volevo scappare. Sono andato a dormire nell’hotel dove andavo qualche volta quando volevo stare da solo. Non ho preso soldi, nello zaino non c’erano soldi“, ha dichiarato Valerio Del Grosso al processo per l’omicidio di Luca Sacchi. Tuttavia alcune intercettazioni sembrerebbero smentire la tesi dell’accusato. Le dinamiche che hanno portato alla morte di Marco Vannini, dopo la decisione della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso della famiglia contro la riduzione della pena per gli imputati, verranno di nuovo analizzate nel processo d’Appello bis contro Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli.

La famiglia Vannini si dice ancora alla ricerca di risposte e di giustizia.

