Caso Roberta Ragusa avvistamento: arriva una nuova segnalazione in merito ad una possibile svolta sulla donna scomparsa ad inizio 2012. Il marito è in carcere.

Si ritorna a parlare del caso di Roberta Ragusa. Lei, come noto, è la donna che sparì di casa nella notte fra il 13 ed il 14 gennaio 2020. Di questa scomparsa è stato accusato il marito, Antonio Logli, condannato un anno fa ad una condanna a 20 anni di carcere dalla Corte di Cassazione. Si fa riferimento ora ad un nuovo avvistamento.

Ora l’uomo è recluso a Massa ma continua ancora a professarsi innocente. Al punto da incaricare il proprio avvocato a presentare istanza alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Una mossa che la difesa di Logli intende motivare anche con un ultimo, presunto avvistamento recente di Roberta Ragusa. L’uomo ha sempre affermato che sua moglie si sarebbe allontanata di casa di sua spontanea volontà, con l’intenzione di rifarsi una vita altrove.

Roberta Ragusa, l’avvistamento che la vedrebbe protagonista sarebbe avvenuto in Liguria

Inoltre ci sarebbero anche due nuovi testimoni mai ascoltati prima. Per quanto riguarda Logli, oltre all’accusa di omicidio premeditato la condanna che ha ricevuto nel luglio del 2019 lo ha visto colpevole pure di occultamento di cadavere. Infatti il corpo di Roberta non è mai venuto alla luce. Riguardo al presunto avvistamento, che sarebbe avvenuto in tempi recenti e che va ad aggiungersi ad altri avvenuti tra la Francia e l’Italia, la Ragusa sarebbe stata notata in Liguria, da sola e senza nessun altro accanto a sé.

