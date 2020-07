Dodi Battaglia, il grave tumore al cervello della moglie Paola: poi la rinascita della donna che da tanti anni è al fianco del cantante dei Pooh.

Il cantante dei Pooh Dodi Battaglia ha parlato pubblicamente della malattia della moglie Paola Toeschi. Attrice e scrittrice, Paola ha raccontato in un libro la sua lotta contro la malattia e la scoperta della fede legata soprattutto alla Madonna di Medjugorje. Attrice soprattutto di pubblicità, ha sposato Dodi Battaglia nel 2011. Insieme hanno una figlia, Sofia, nata nel 2005.

Leggi anche –> Dodi Battaglia, il tumore al cervello e il dramma della la moglie Paola

La malattia raccontata da Paola Toeschi

In un’intervitsa a La Stampa ha detto: “Era ottobre 2010. Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso. Pensavo a mia figlia, che era piccolina e sarebbe rimasta sola, e mi chiedevo perché fosse capitato a me. Non ero una credente, o meglio avevo una fede superficiale”.

Leggi anche –> Dodi Battaglia, chi è la figlia Sofia Battaglia: età e vita privata

Poi un giorno, dopo l’intervento, leggo il libro di uno psichiatra francese, David Servan-Schreiber, che consigliava la preghiera come strumento terapeutico: scandisce il tuo respiro, ti aiuta a tranquillizzarti. E’ quello che ho fatto, in modo molto banale, mi aiutava a stare meglio. Poi chiedevo l’aiuto dei santi, anzi, siccome pensavo che i santi importanti fossero troppo impegnati, pregavo don Domenico Masi, fondatore della scuola materna frequentata da mia figlia”.

Poi grazie anche a Dodi arriva il primo pellegrinaggio a Medjugorje: “Ci sono andata la prima volta nel giugno del 2013, non so cosa mi sia successo. So però che da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi ha trasmesso un’energia enorme. Ho iniziato a pregare, a ringraziare la Madonna per il regalo che mi aveva dato. Ho ringraziato per la malattia, perché se non ci fosse stata non avrei potuto avere questa esperienza. Sono totalmente guarita sotto il profilo spirituale, è cambiata la mia mentalità, ormai non ho più nessun timore”.