Indagini omicidio Verona, carabinieri al lavoro per cercare di trovare risposte al caso di una donna trovata senza vita all’interno di un parcheggio.

Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine in merito ad un caso di omicidio presso Verona. Nella mattinata di mercoledì 8 luglio 2020 le autorità hanno rinvenuto il corpo di una donna, morta a seguito di evidenti circostanze violente. A Colà di Lazise, in provincia della città scaligera, c’era il cadavere di una 47enne identificata come B. M. e che viveva a Bussolengo, sempre nel veronese. Il luogo del rinvenimento del corpo è un parcheggio di uno stabilimento termale. La donna uccisa si trovava all’interno della sua auto. Sull’omicidio presso Verona indagano ora i carabinieri che stanno già provvedendo ad ascoltare alcune persone vicine alla vittima. Tra questi diversi parenti ed amici. Si indaga sul movente di natura passionale. La vittima aveva diverse importanti ferite alla testa, con il cranio fracassato. Segno che l’assassino deve avere usato un corpo contundente e colpito con estrema violenza