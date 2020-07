Miriam Leone: vacanza romantica sul lago di Como – VIDEO

Vacanza romantica sul lago di Como per Miriam Leone: spuntano le foto col suo fidanzato ‘segreto’, momenti di relax per la coppia.

Seguitissima su Instagram, con 1,2 milioni di follower, Miriam Leone è tra le donne di spettacolo in Italia una delle più amate. Questo nonostante anche lei, come molti personaggi pubblici, finisca spesso nel mirino degli hater.

In queste settimane, si è spesso parlato di un suo fidanzato segreto, che poi tanto segreto non lo è più. Si tratta di Paolo Carullo: la loro relazione va avanti da circa un anno e finora i due erano sempre riusciti a farla franca e sfuggire ai paparazzi.

Eccoli dunque entrambi immortalati dal settimanale ‘Chi’ in edicola da oggi mentre si godono una gita in barca. La coppia si è rilassata sul lago di Como e ha soggiornato in un palazzo storico con vista su Bellagio. Lei su Instagram aveva scritto qualche giorno fa: “Già l’arrivo in barca è stato un sogno”. Insomma, per lei e il suo Paolo, musicista e consulente finanziario, sembra davvero andare tutto per il verso giusto.