Polemiche senza fine tra il conduttore e la showgirl, Magalli attacca ancora la Volpe: “Chissà perché conduce quel programma”.

Non accenna a diminuire la polemica tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe, che ormai è annosa e non si è limitata a quanto accaduto in diretta a ‘I Fatti Vostri’. Il conduttore ha aperto le danze, ‘accusando’ la showgirl di essere relegata in una trasmissione marginale che fa lo 0,9% di share.

Leggi anche –> Magalli ad Adriana Volpe, una nuova frecciata: “Meglio stare zitta”

Lei ha replicato in diretta su Tv8: “Caro Giancarlo, a me questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta e non ce l’hai mai fatta, non ce la farai nemmeno oggi”. L’invettiva di Magalli è anche contro Marcello Cirillo, altro suo storico collaboratore.

Leggi anche –> Adriana Volpe furiosa in diretta tv, la risposta choc a Magalli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le nuove accuse di Magalli a Volpe e Cirillo

La battaglia tra la Volpe e Magalli si sposta dunque ora sugli ascolti e lui non sembra avere dubbi. Ritiene infatti che sia la showgirl che il musicista Marcello Cirillo non sarebbero campioni di share. Concetto che chiarisce anche a Davidemaggio.it, pur rilevando: “Se volessi polemizzare, risponderei che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%”.

Per Magalli, “l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi”. In ogni caso, le responsabilità di Adriana Volpe e Marcello Cirillo ci sarebbero: “Se sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni”.