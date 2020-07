Madre uccide figlio | il piccolo aveva 5 anni | ‘È omicidio suicidio’

Madre uccide figlio e si ammazza all’interno di un ostello dove i due erano andati lo scorso fine settimana. La polizia ha scoperto il perché.

Una madre uccide figlio all’interno di un bed and breakfast. E la scena ha tutti i crismi di un omicidio suicidio premeditato. La orribile vicenda è avvenuta a Madrid, la capitale della Spagna. La polizia ha subito aperto una inchiesta ufficiale, dopo avere ricevuto una segnalazione dal proprietario dell’ostello.

Le forze dell’ordine hanno scoperto quasi subito che, verso la fine di giugno, la donna aveva perso la custodia legale del piccolo, il quale aveva appena 5 anni. Anche questo elemento lascia credere in maniera decisa che la tragedia in questione sia la conseguenza di un piano studiato da giorni da parte della donna. I corpi sono stati trovati nella mattinata di martedì 7 luglio. Lei era una 36enne con dei problemi di natura psichica che la affliggevano da tempo.

Madre uccide figlio, lei ha lasciato una lettera per spiegare il gesto

Anche per questo motivo il tribunale le aveva revocato la custodia del figlioletto. Successivamente i sospetti sull’omicidio suicidio sono diventate certezze a seguito del ritrovamento di una lettera scritta dalla donna. Nel messaggio lei spiegava i motivi che l’avevano spinta ad agire in questo modo. Madre e figlio si trovavano nella struttura ricettiva da sabato 4 luglio. Il proprietario del bed and breakfast si è accorto della prolungata assenza della mamma e del suo bambino, nonostante lei avesse prenotato per alcuni giorni. Da lì a poco poi la orribile scoperta dei due corpi riversi a letto, ormai privi di vita già da diverse ore.

