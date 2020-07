Lele Adani, problemi a Sky, perché non lo invitano più in studio?

Dopo l’emergenza Coronavirus e con la ripresa del campionato di Serie A, Lele Adani si è limitato a fare la seconda voce: perché non è più in studio?

Un perfetto conoscitore di calcio, l’ex difensore di Fiorentina e Inter, Daniele Adani, per tutti “Lele”, è da anni una dei protagonisti di Sky Sport con i suoi racconti davvero ricchi di spunti interessanti. Durante la quarantena, inoltre, è stato protagonista insieme a Bobo Vieri e Nicola Ventola, suoi amici ed ex compagni di squadra in nerazzurra, di numerose dirette Instagram in cui ha svelato il suo punto di vista sul calcio e sui numerosi talenti in circolazione. Con la ripresa del campionato di Serie A, però, Adani non si è ancora reso protagonista in studio con le sue analisi molto lineari limitandosi soltanto così alle varie telecronache delle sfide di Serie A in giro per l’Italia.

Lele Adani, problemi a Sky, il pensiero di Pistocchi

Il giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha scritto un lungo tweet nei giorni scorsi proprio su questa vicenda: “Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani, uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore?

#SaveAdani”. Verità o soltanto pura coincidenza durante questo periodo davvero caotica a causa del Covid-19?