Justine Mattera | lei apre la tuta aderente e si mostra così | FOTO

Sempre bella, Justine Mattera utilizza al meglio la propria femminilità ed il fisico super tonico ed allenato per stupire ed ammaliare ogni volta tutti noi.

Continua a stupire Justine Mattera, con un fisico perfetto nonostante l’età non sia più verdissima. L’ex moglie del compianto Paolo Limiti, sposata oggi con Fabrizio Cassata, ha 49 anni ma non li dimostra affatto. L’aspetto esteriore suggerisce una età inferiore e di non poco, per la soubrette italo-statunitense che da sempre è abituata a tenersi in allenamento con la bicicletta e con la maratona. Per questo ha dalla sua un corpo sempre tonico ed in formissima.

Justine Mattera, sempre tonica e sempre solare

E la dimostrazione ci arriva da un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram, nel quale la bella Justine è pronta anche al nuoto adesso. Grazie all’ausilio di una apposita tuta per le competizioni professionali. Inutile dire che le sue curve fanno risaltare tutto quanto. Lei è una vera farfalla sinuosa anche in acqua, spettacolo.