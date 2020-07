Jeff Bezos morto: la bufala diventata virale su Twitter

La bufala diventata virale su Twitter secondo la quale Jeff Bezos, il CEO di Amazon, sarebbe morto: come è nata e come si è diffusa.

Nelle scorse ore, decine e decine di tweet con l’hashtag #RIPJeffBezos si sono diffusi sui social, diventando anche trend. Una bufala diventata virale e di certo di dubbio gusto ha quindi coinvolto il ceo di Amazon.

Il fondatore e CEO dell’impero statunitense di vendita al dettaglio online Amazon è l’uomo più ricco del mondo. Classe 1964, non è Amazon l’unica impresa o start up che possiede, inoltre è proprietario del The Washington Post. La ‘morte’ del tycoon ha sconvolto tutti.

“Morto Jeff Bezos”: come si è diffusa la bufala

Peccato che non ci fosse nulla di vero e che tutto nasca da un fatto realmente successo e che è sicuramente positivo per l’impero di Bezos, ovvero il nuovo record raggiunto dal valore delle azioni Amazon. Incredibilmente, in molti se la sono bevuta e la bufala è diventata realtà, almeno per diverse ore, fino a quanto l’allarme sul decesso di mister Amazon non è rientrato.

Quello che risulta incredibile è che addirittura era assurda anche la ‘ricostruzione’ del suo decesso, che molti hanno preso per vera o verosimile. Alcuni autori di un sito di fake news hanno scritto infatti che Jeff Bezos era morto annegato nel Rio delle Amazzoni. Eppure bastava guardare alcuni dei meme apparsi sui social per rendersi conto della bufala.