Grande Fratello Vip, clamorosa indiscrezione: Mario Balotelli ha detto sì

Nelle ultime ore gira una clamorosa indiscrezione sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, riguardante Mario Balotelli.

Inizia l’estate ed oltre al calciomercato, inizia anche il casting per la prossima edizione del Grande Fratello Vip guidata da Alfonso Signorini. Per il momento non si sa molto sui personaggi noti che si vedranno nella casa più spiata d’Italia, ma nelle ultime ore il sito web ‘Giornalettissimo‘ ha condiviso un’indiscrezione di una certa portata mediatica. Possibile, infatti, che la prossima edizione veda come protagonista anche Mario Balotelli.

Chiariamo subito che la presenza dell’attaccante del Brescia non sarebbe in qualità di partecipante, ma di ospite in studio. Pare infatti che Alfonso Signorini stia facendo la corte a Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli e calciatore anch’esso. Secondo la voce messa in giro dal sito, Enock avrebbe da sempre il desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e dunque sarebbe molto propenso ad accettare la proposta del conduttore.

Mario Balotelli dà il suo assenso, il fratello parteciperà al GF Vip?

Prima di farlo, però, il ragazzo si è consultato con il fratello maggiore. Una partecipazione al reality più seguito in Italia, infatti, potrebbe portare alla luce aspetti privati della vita di Super Mario ed è dunque giusto che il forte calciatore bresciano sia reso partecipe della possibilità che il fratello vada in televisione per diversi mesi.

A quanto pare Balotelli avrebbe dato il suo assenso alla partecipazione del fratello al reality e dunque il prossimo anno Enock dovrebbe fare parte del cast del programma. Al momento in ogni caso si tratta solamente di un’indiscrezione, dunque si attende che la notizia venga ufficializzata.