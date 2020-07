Genoa Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Genoa e Napoli è valido per la giornata 31 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

La partita di questo pomeriggio, 8 luglio 2020, alle ore 19.30 tra Genoa e Napoli è valida per la 31esima giornata della Serie A TIM. Di fronte due squadre che vivono sia situazioni di classifica che umori totalmente opposti, dopo il rientro dal lockdown.

Infatti, nonostante la sconfitta con l’Atalanta, gli ospiti sono galvanizzati dalla vittoria in Coppa Italia e puntano all’Europa League, un discorso che contendono al Milan e alla Roma. I padroni di casa, invece, sono stati superati dal Lecce e sono ora terzultimi, virtualmente retrocessi.

Genoa Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova è in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Precedenti nettamente a favore dei campani, che negli ultimi 15 precedenti hanno sempre fatto risultato coi liguri: 10 le vittorie e appena cinque i pareggi. Per ritornare a una vittoria del Genoa bisogna risalire a un 3-2 in casa a Marassi del 29 gennaio 2012. Negli ultimi due precedenti, il Napoli ha raccolto però soltanto due pareggi.

Genoa Napoli, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

I due allenatori, Nicola e Gattuso, hanno completato le proprie scelte. Questi i possibili giocatori in campo questo pomeriggio:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.