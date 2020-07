Fiorentina Cagliari Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Fiorentina e Cagliari è valido per la giornata 31 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Un match importante per le aspettative stagionali delle due squadre è sicuramente quello tra Fiorentina e Cagliari, che nel corso della stagione hanno vissuto entrambe alti e bassi. La sfida è alle ore 19.30 di oggi 8 luglio 2020.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo, la vicina di casa rivela com’è vivergli affianco

Entrambe le squadre vogliono ottenere i tre punti per un possibile rilancio: la squadra di casa per provare a dare una scossa alla classifica e uscire definitivamente dalla zona calda, gli ospiti per inseguire il sogno Europa League, sempre più arduo.

Leggi anche –> Franck Ribery, furto in casa: il calciatore fa un annuncio choc – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fiorentina Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze è in diretta ed esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Negli scontri diretti tra queste due squadre c’è un vero e proprio dominio viola: appena 5 le affermazioni dei sardi contro le 27 vittorie della Fiorentina e sette pareggi. Il primo match in serie A venne disputato nel 1964 e vinto due a zero dai viola, la prima vittoria isolana risale alla stagione 1969/1970: decise Gigi Riva su rigore.

Fiorentina Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Tutto pronto dunque per questa importante sfida all’Artemio Franchi, queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Venuti; Ribery, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Beppe Iachini.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Walter Zenga.