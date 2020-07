Messaggio Fabrizio Corona Instagram, l’ex re dei paparazzi colpisce nel segno con un post molto originale e che in molti non si aspetterebbero da lui.

Post di Fabrizio Corona su Instagram, che scrive una semplice frase, breve e concisa ma densa di significato. “Voglio solo amore”. Parole accompagnate da una immagine che riporta la scritta ‘Amore’ illuminata con dei led.

Sembra che questo post abbia degli scopi commerciali. Ad ogni modo è innegabile come questa richiesta sia ampiamente metaforica di quella che è l’esistenza del 46enne ex re dei paparazzi. Il fotografo ha vissuto le più svariate peripezie e per i più disparati motivi, finendo anche diverse volte in carcere. Ora è fuori e di recente ha anche fatto segnare un punto a suo favore. Chi lo conosce sostiene che Fabrizio Corona va sostenuto ed anche capito. Lui su Instagram continua a mostrarsi con i suoi atteggiamenti che travalicano la spacconeria.

Fabrizio Corona Instagram, storia di una esistenza tormentata

Fa parte del suo personaggio. Ma in fondo è vero, gli serve amore. A cominciare prima di tutto da sé stesso. Per fortuna c’è suo figlio Carlos a mitigare alcuni aspetti difficili. Lui, nato 18 anni fa dalla pur tormentata relazione con Nina Moric, rappresenta il motivo principale per vivere. Ed i due sono legati da un rapporto molto saldo.