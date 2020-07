Diaco di nuovo sotto accusa: “Riesce a essere sempre sgradevole”

Pierluigi Diaco di nuovo sotto accusa durante l’intervista a Vittoria Belvedere, ospite di ‘Io e te’: “Riesce a essere sempre sgradevole”.

Ospite dell’ultima puntata della trasmissione di Raiuno ‘Io e te’, condotta da Pierluigi Diaco, è l’attrice Vittoria Belvedere. Il presentatore, ancora una volta, finisce sotto accusa. Con lui ce l’hanno i social, che sottolineano come potrebbe evitare certe uscite.

In particolare, mentre la Belvedere è ospite del programma, qualcuno su Twitter evidenzia: “Riesce a essere sgradevole con Vittoria Belvedere. Raga, con Vittoria Belvedere. Ma l’avete vista? È tipo un angelo”.

Nuova accusa a Diaco per il suo comportamento

Ancora una volta a molti telespettatori non piace l’atteggiamento tenuto da Pierluigi Diaco in trasmissione. Ma non è il solo commento che contesta l’atteggiamento del conduttore in trasmissione: “Sai che gli Italiani che sono andati all’estero hanno fatto grande questo Paese? L’intellettuale è pure storico che Benedetto Croce levate”, scrive un altro utente riferendosi alla domanda posta dal conduttrice all’attrice.

Poi ancora: “Ho visto Diaco che intervista Vittoria Belvedere. Imbarazzante. Povera Vittoria”. Un altro utente commenta ancora: “Salvate la povera Vittoria!! Ma ancora qualcuno vuole andare ospite in questo programma a farsi analizzare di Diaco?”. Insomma, già da queste prime puntate stagionali, Diaco viene bocciato e in molti rimpiangono i pomeriggi passati in compagnia di Caterina Balivo.