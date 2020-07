De Martino-Marcuzzi, ecco la prova schiacciante: “Messaggi inequivocabili”

Emergono nuovi dettagli sul triangolo amoroso che ha per protagonisti Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, per la gioia del mondo del gossip…

“Il triangolo no”, recita una vecchia e fortunata canzone di Renato Zero. E sembra attagliarsi benissimo alla situazione in cui si è trovata Belen Rodriguez, protagonista con Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sul triangolo amoroso più rovente dell’estate gossippara italiana. Per la serie “non l’avevo considerato…”.

Nonostante le smentite dei diretti interessati, il magazine Oggi torna alla carica e racconta nell’ultimo numero in edicola che la showgirl argentina avrebbe scoperto dei messaggi scambiati tra la conduttrice Mediaset romana e il suo ex marito. “Messaggi inequivocabili”, precisa il settimanale.

La verità dell’iPad di Stefano De Martino

Belen sarebbe venuta a conoscenza della tresca tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino durante il lockdown nelle scorse settimane, e in modo del tutto casuale: stava giocando assieme al figlio Santiago con l’iPad di De Martino e “nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”.

Per ora, però, Belen non conferma né smentisce. Anche perché nella sua testa c’è sicuramente (anche) altro: lei e il manager campano Gianmaria Antinolfi e sono stati paparazzati dal magazine Chi mentre si scambiavano in quel di Napoli un bacio di fuoco. Il rapporto con Stefano è dunque un capitolo ormai definitivamente chiuso? E, soprattutto, riuscirà mai la Nostra a perdonare il suo ex?

EDS