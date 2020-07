Coronavirus 8 luglio: anche oggi quasi 200 nuovi positivi

Dati altalenanti quelli di questi giorni in Italia, per quanto riguarda i contagi da Coronavirus: anche oggi 8 luglio quasi 200 nuovi positivi.

193 nuovi casi (71 in Lombardia) e altri 15 morti, dei quali ben 12 in una sola Regione, ovvero la Lombardia. Questo il dato che riguarda il contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Numeri che restano importanti, ma che confermano un calo.

Infatti, guardando l’altra faccia della medaglia, sono scesi sotto i 900 i pazienti che sono ricoverati con sintomi e di questi 71 sono in terapia intensiva. Scendono sotto i 14mila e sono oggi 13.595 gli attualmente positivi: di questi il 93% sono in isolamento domestico.

Dati Coronavirus 8 luglio Regione per Regione

Complessivamente, nella giornata odierna si contano 825 guariti, mentre a far alzare il dato dei nuovi positivi sono i dati di alcune Regioni del Centro Nord: sono a doppia cifra Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Tre sole sono le Regioni dove si registrano vittime: oltre alla Lombardia, ci sono due morti in Toscana e uno in Sicilia.

Nelle altre Regioni, non si contano decessi, mentre tra le Regioni sotto i dieci contagi diverse anche oggi risultano Covid-free. Si tratta di Sardegna, Umbria, Molise e Valle d’Aosta. Tornano i casi in Puglia, uno solo riferibile al turista trovato positivo a Ostuni, e Basilicata, anche in questo caso con un solo caso. Un solo caso anche in Abruzzo e tre nelle Marche. Intanto, i positivi da screening sierologici superano quota 20mila.