Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità e si gode la vacanza insieme a Gianmaria Antinolfi, nel frattempo lancia una frecciatina all’ex fidanzato.

Tra i tanti rumor trapelati in questi mesi sulla vita privata di Belen Rodriguez, quello della relazione con Gianmaria Antinolfi pare essersi rivelato corretto. I due sono stati beccati da un paparazzo mentre si scambiavano un bacio passionale, il che mostra come la loro non sia una semplice amicizia. Insomma dopo la delusione amorosa con Stefano De Martino, la bella argentina sta cercando di voltare pagina, anche se ha un occhio ancora rivolto alle vicissitudini del suo ex.

Per quanto riguarda il ballerino, infatti, non cessano le voci su presunte relazioni. Ogni giorno il bel Stefano viene affiancato ad una donna differente, ma lui continua a smentire qualsiasi indiscrezione. Il rumor più clamoroso è stato quello secondo cui avrebbe avuto una relazione con Alessia Marcuzzi. In quel caso il vip napoletano ha smentito praticamente in diretta l’indiscrezione, dicendo pubblicamente che si trattava di una notizia falsa e rassicurando i fan che li informerà personalmente quando avrà una relazione.

Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino: “Quando mi innamorerò…”

Proprio la smentita su Instagram di De Martino sulla presunta relazione clandestina con Alessia Marcuzzi è stata oggetto di ironia da parte di Belen. In quel video Stefano concludeva il messaggio in modo pacifico dicendo: “Appena mi fidanzerò e troverò finalmente l’amore ve lo farò sapere, ve lo giuro”. L’argentina ha evidentemente trovato risibile l’affermazione, visto che in un recente video si è messa in posa per imitarlo.

La ripresa dura pochi secondi, vediamo Belen con indosso un bell’abito da sera, il sole che tramonta le illumina il viso ed è evidente che sia scesa da poco da un’imbarcazione. Appena il video comincia la soubrette dice: “Quando mi innamorerò, ve lo farò sapere…”. Conclusa la frase, le scappa una genuina risata ed il video s’interrompe.