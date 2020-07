Barcellona Espanyol LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Barcellona ed Espanyol è valida per la giornata 35 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Serata di grande calcio internazionale con LaLiga Santander giunta al rush finale e ancora apertissima. Stasera, 8 luglio 2020, a partire dalle 22 ora italiana, si gioca il derby catalano tra il Barcellona e l’Espanyol.

Leggi anche –> Giorgia Rossi critica Diletta Leotta | “Non è un esempio da seguire”

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Da una parte, i blaugrana si giocano le loro carte per restare attaccati fino alla fine alle spalle del Real Madrid, capolista dopo una splendida rimonta, dall’altra i ‘cugini’ ormai mestamente condannati alla retrocessione.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo, la vicina di casa rivela com’è vivergli affianco

Barcellona Espanyol: come vederla in streaming e in diretta tv

Una partita che si profila da ultima spiaggia per entrambe quella di oggi al Camp Nou di Barcellona: un derby che sicuramente non deluderà le attese. La partita di questa sera è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Fischio d’inizio dunque alle 22.00 e stasera scopriremo se i blaugrana si sono davvero rimessi in corsa, dopo l’incredibile sbandamento post lockdown o se ormai LaLiga Santander quest’anno è destinata a prendere la strada di Madrid.

Barcellona Espanyol in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questa sera:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Vidal (o Rakitic), Sergi Roberto; Messi, Griezmann, Luis Suarez.

ESPANYOL (4-2-3-1): Diego López; Javi López, Cabrera, Espinosa, Didac; David Lopez, Marc Roca; Melendo, Darder, Embarba; Raul De Tomas.