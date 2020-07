Aids, nuova cura sperimentale: paziente guarito, non ha più il virus

Novità davvero importanti per quanto riguarda la cura dell’Aids con un nuovo trattamento attraverso un mix di farmaci: l’uomo è guarito

La conferenza Aids 2020 ha svelato novità importanti per quanto riguarda la cura del virus. In Brasile, precisamente a San Paolo, un uomo è stato trattato attraverso l’introduzione di un mix di farmaci. Sieropositivo dal 2012, l’uomo di 36 anni ha partecipato alla sperimentazione con l’intento di uccidere il virus a partire dalle cellule “reservoir“. Un risultato davvero importante per quanto riguarda l’argomento delicato come l’Aids.

Aids, la cura del paziente guarito

Come spiegato durante la conferenza dagli esperti dell’Università federale di San Paolo, l’uomo è stato così trattato con un mix “aggressivo” di antiretrovirali e nicotinamide (vitamina B3). Successivamente la terapia è stata interrotta e nel sangue non c’è stata la presenza di infezione. Uno dei ricercatori coinvolti, Ricardo Diaz, ai microfoni de “Il New York Times“, ha svelato: “Anche se è un caso isolato potrebbe essere la prima remissione di lungo termine dell’Hiv senza un trapianto”. Così è stato curato senza l’urgenza di un trapianto di midollo osseo con novità davvero clamorose per l’immediato presente.