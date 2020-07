Adriana Volpe furiosa in diretta tv, la risposta choc a Magalli

Non finisce la diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: pochi minuti fa la risposta di lei, furiosa in diretta tv. Ecco cosa ha detto.

La diatriba tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe sembra non finire mai: i due si detestano reciprocamente, e ieri sera c’è stata l’ennesima conferma sui social. Adriana Volpe, dopo il successo del Grande Fratello VIP 4, ha iniziato una nuova avventura con il programma “Ogni Mattina”, canale 8, al fianco di Alessio Viola. Gli ascolti, però, per il momento restano molto bassi: l’ultima puntata è stata seguita solo da 79.000 spettatori, ottenendo circa il 0,9% di share. Il suo ex collega Giancarlo Magalli ha deciso di sottolineare la sconfitta della donna con una frecciatina pubblicata sui social, che non è passata inosservata.

Adriana Volpe, la risposta a Magalli in diretta tv

Magalli ha pubblicato un post con la cifra “0,9%” e una emoticon che fa segno, proprio ad Adriana Volpe presumibilmente, di fare silenzio. Sotto il post l’uomo ha commentato solo “chi deve capire capisce”. La Volpe si è infuriata, e questa mattina ha commentato l’accaduto in diretta tv, poco prima di iniziare la puntata di “Ogni Mattina”. Ha detto: “Prima di iniziare vorrei fare una replica a un messaggio che Magalli ha scritto ieri, e oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un emoticon, un gesto in cui si dice “ssh, stai zitta”. Caro Giancarlo, a me questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta e non ce l’hai mai fatta, non ce la farai nemmeno oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme ad una squadra che stimo e in cui credo, e tu con questo gesto sempre a voler zittire dimostri di non aver rispetto delle persone e delle donne, e questo non te lo permetto”. Il richiamo non ha ancora ricevuto risposta da Giancarlo Magalli.

