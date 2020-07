Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea: “Non andiamo a convivere”

La coppia formatasi negli studi televisivi di Uomini e Donne, tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, sembra che non stia passando un bellissimo momento.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, conosciutisi negli studi di Uomini e Donne, sembrano non essere più uniti come prima. L’ex tentatrice di Temptation Island 2018 ha lasciato la sua Napoli per trasferirsi a Roma, mentre il modello e imprenditore vive a Milano. I due attualmente vivono, quindi, in due città diverse per esigenze lavorativi e non sembrano voler cambiare la situazione.

Come vanno le cose tra Teresa e Andrea? I due mesi fa hanno decantato il loro progetto di andare a convivere, eppure adesso stanno vivendo una relazione a distanza. Lei a Roma e lui a Milano, i due stanno tentando di affermarsi nel mondo del lavoro. Teresa Langella sta vivendo un momento d’oro dopo il successo del suo singolo Ibiza Formentara, grazie al quale adesso fa la speaker radiofonica. La ventottenne conduce su Radio105 il programma “A me mi piace” insieme a Barty Colucci. “Continuano a dire che ci siamo lasciati e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo situazioni che dobbiamo gestire in un certo modo: abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma”, ha raccontato la giovane durante un’intervista. “Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi”.

Teresa e Andrea, matrimonio e figli

“Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma”, ha confidato Teresa Langella. La loro convivenza per ora sembra solo essere rinviata, ma i due non stanno affrontando un periodo di crisi, tutt’altro. La napoletana ha ricordato che lei è a Roma per i propri progetti lavorativi e che Andrea è più impegnato a Milano ma “troveremo sempre il modo di stare insieme. Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti“. Inoltre fa sapere che i due non hanno assolutamente intenzione di partecipare a Temptation Island insieme perché non hanno bisogno di mettere alla prova il loro sentimento.

