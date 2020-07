Temptation Island, fine della storia tra Ciavy e Valeria?

Primi litigi durante la nuova edizione di Temptation Island con la coppia tra Ciavy e Valeria: ecco tutte le indiscrezioni sul futuro tra i due

Novità importanti per quanto riguarda Temptation Island. Le coppie vip sono già protagonista nella nuova edizione con alcuni litigi già avvenuti come quello tra la coppia Ciavy e Valeria. Secondo le prime indiscrezioni i due si sarebbero lasciati con la lite scoppiata prima dei 21 giorni a Is Morus Relais. Fidanzati da ben quattro anni i due si sono già fatti notare alla prima puntata visti i caratteri forti. Sui social, inoltre, non si parla di altro.

Temptation Island, le curiosità tra Ciavy e Valeria

Così secondo le prime indiscrezioni il loro rapporto è già a rischio con la fiducia che è venuta a meno dopo un episodio raccontato dalla stessa Valeria: “Era in alberto con un’altra ragazza, non ci sono stati soltanto messaggi. Ho scoperto i suoi tradimenti. Anche se non l’ha mai ammesso, io lo so. L’ho visto con i miei occhi”. Le dichiarazioni della donna hanno messo in agitazione l’uomo, che si sarebbe arrabbiato. Infine, la rottura poi ci sarebbe stata dopo bacio di Valeria al tentatore Alessandro Basciano, che è stato protagonista ad Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Quattrociocche. La verità si conoscerà nelle prossime puntate di Temptation Island.