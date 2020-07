Stefano De Martino, sorpreso con Mariana Rodriguez: nuova coppia?

Nuovi gossip sulla ex coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. L’ex ballerino sembra essere stato colto in compagnia di un’altra Rodriguez.

Il settimanale Chi di domani sarà ricco di gossip e curiosità sulla ex coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Lei ha trascorso il weekend in compagnia dell’imprenditore Gian Maria Adinolfi e sono stati visti in atteggiamenti molto intimi e il suo ex non sembra essere rimaste con le mani in mano.

Il giornale di gossip di Alfonso Signorini ha sorpreso Stefano De Martino in compagnia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Mariana Rodriguez, la quale è da poco tornata single a seguito di una lunga relazione con il modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna. Le paparazzate sono state condivise anche sull’account ufficiale di Instagram di Chi, ritraendo i due a Napoli. Secondo le indiscrezioni i due avrebbero passato un intero weekend da soli sulla barca di Stefano, attraccata al porto di Napoli. Dopo la pubblicazione delle immagini, l’ex di lei ha postato un post polemico nelle sue storie che, in molti, hanno interpretato come una frecciatina nei confronti della nuova coppia.

I primi passi con Mariana Rodriguez

Il modello Simone Susinna ha scritto un post abbastanza criptico: “Dalle stelle alle stalle…“, che si riferisca a Stefano? Anche Deianira Marzano ha commentato la situazione tra De Martino e la Rodriguez, dicendo: “Forse lei è passata dalle stalle alle stelle… E’ andata molto meglio a questa Mariana a stare con Stefano…“. Inoltre, secondo la redazione di Chi, sarebbe stato proprio il conduttore di Made in Sud a fare i primi passi con Mariana Rodriguez: “I due si conoscevano già da tempo, anche se i primi passi li ha fatti il conduttore sui social. Così hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca di lui, tra l’altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso il fine settimana con Gianmaria Antinolfi“.

