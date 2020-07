Stasera in tv – House Party, il game show di Canale 5: le anticipazioni

Un programma televisivo gioviale che mescola varietà a ospiti Vip? House Party! Stasera su Canale 5: le anticipazioni di oggi 7 luglio

House Party, programma televisivo trasmesso stasera su Canale 5 alle ore 21.20, è un varietà che si avvale di una coppia di conduttori di spicco e ospiti di pari livello. Artisti, sportivi e volti noti animano una festa ideata da Maria De Fippi che saprà divertirci anche da casa.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su questa serata in tv e in cosa consiste House Party.

House Party… è qui la festa?!

Un format decisamente unico che nel 2016 colpì affascinandoli una media di quasi 4 milioni di telespettatori a puntata. Il programma è in replica, come spesso accaduto nell’ultimo periodo a causa dell’epidemia. Prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi, il varietà vede la conduttrice al fianco di Sabrina Ferilli e Francesco Totti nella puntata in onda oggi, 7 luglio. In ognuno dei tre episodi i conduttori non saranno mai gli stessi e lo stesso vale per i tanti ospiti che daranno colore al party. Ambientato in un finito bed & breakfast (un set realizzato nello Studio 15 di Cinecittà), nel varietà si alternano storie di vita vissuta a momenti di esilarante comicità. Una coppia (vip) accoglierà nella propria casa delle vacanze alcuni ospiti (sempre vip) e insieme si e ci intratterranno giocando su questa fittizia quotidianità. Nel cast anche il corpo di ballo che, proprio sotto l’incantesimo di una normale routine vacanziera si trasformerà negli House Troopers, ossia in personale domestico. La proprietaria del fortunato bed & breakfast è impersonata dalla ballerina Tamara Fernando che, seppur silenziosa, saprà farsi sentire. Canale 5 con House Party rende omaggio a uno dei settori più colpiti da questa crisi economica: il settore turistico e alberghiero.

