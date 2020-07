Stasera in tv – House Party, le anticipazioni del 7 luglio

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 7 luglio 2020, con la replica su Canale5 di House Party: ecco tutte le anticipazioni della puntata

Questa sera, martedì 7 luglio 2020, andrà in scena la replica della puntata di House Party, che è andato già in onda dal 14 al 21 dicembre 2016. Andrà in onda la puntata condotta da Michelle Hunziker e Il Volo e ambientata in un un bed & breakfast. Ci saranno aneddoti e storie con tantissimi ospiti, tra cui personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Inoltre, la proprietaria del bed & breakfast sarà la ballerina Tamara Fernando.

Stasera in tv – House Party, i tanti ospiti

Nel corso della puntata di questa sera ci saranno davvero tantissimi ospiti illustri, tra cui Alessandro Del Piero, Giancarlo Giannini, Gianna Nannini, Alessandro Siani, Mario Biondi, Vincenzo Salemme, Salvatore Esposito. Da non dimenticare la presenza, inoltre, di Benji & Fede, Enzo Iacchetti, Dino Abbrescia, Massimo Bagnato, Gabibbo, Shari Noioso. Sarà una serata ricca di divertimento e di musica in una serata di luglio. Da non perdere l’appuntamento questa sera, martedì 7 luglio 2020,