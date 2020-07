Stasera in tv film – Torno indietro e cambio vita: cast, trailer e trama

Torno indietro e cambio vita, film del 2015 diretto da Carlo Vanzina, è una commedia che affronta una delle domande di vita con cui ognuno di noi prima o poi deve fare i conti: le anticipazioni sulla pellicola di oggi, 7 luglio

Fra le domande che ognuno di noi si è posto nella vita, o che finirà col porsi prima o poi, c’è indubbiamente:

Se potessi tornare indietro…?

Da questo desiderio l’idea di Carlo Vanzina, il cui film intitolato appunto Torno indietro e cambio vita inizierà alle ore 21.20 su Rai 1. Scopriamo insieme la trama della pellicola.

Trama del film

Marco è un quarantenne soddisfatto di tutti gli aspetti della sua vita. Ha un buon lavoro e una bella famiglia. Proprio per questo motivo quando la sua Giulia, sua moglie con la quale è sposato da 25 anni, lo lascia ogni cosa sembra perdere di senso per Marco. L’uomo è costretto ad abbandonare la sua casa e, soprattutto, l’amore della sua vita per sempre. Cerca di consolarlo, Claudio, il suo migliore amico si da adolescente. Claudio soffre da sempre per la dipendenza della madre dall’alcool e mentre i due si confidano si confessano a vicenda che se potessero tornare indietro nel tempo farebbero ogni cosa diversamente. Proprio in quel momento vengono investiti da un’auto e svengono. I due amici si risvegliano nel 1990 e tornati ragazzi si ritrovano a poter mettere mano al loro futuro… Sarà una scelta saggia?

Torno indietro e cambio vita, cast:

Raoul Bova (Marco Damiani)

Ricky Memphis (Claudio Palmerini)

Giulia Michelini (Giulia Borghini)

Paola Minaccioni (Giuditta Palmerini)

Max Tortora (Aldo Damiani)

Michela Andreozzi (Patrizia Damiani)

Emanuele Propizio (Gilberto Damiani)

Augusto Fornari (Lando Santini)

Stefano Masciarelli (Leopoldo, padre di Giulia)

Fiorenza Tessari (Franca, madre di Giulia)

Erika Di Rienzo (Titti, sorella di Giulia)

Carlotta Badiali (Benny)

Ludovica Bizzaglia (Betta)

Alice Bellagamba (Daniela)

Maria Pia Timo (Lalla)

Carlo Luca De Ruggieri (Giorgio Mariotti)

Fabiano Cutigni (Sandro Garbarino)

David Sebasti (Garbarino da grande)

Donatella Pompadour (ex moglie di Marco)

Mauro Serio (medico)

Orazio Stracuzzi (professore matematica)

Mauro Marino (professore italiano)

Arturo Gambardella (cameriere)

Torno indietro e cambio vita, trailer

