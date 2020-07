Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 7 luglio

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus, con particolare attenzione alla crisi economica e al futuro del nostro Paese

Oggi, 7 luglio, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3 con l’intento di quantificare i danni che il Coronavirus ha provocato alle nostre finanze e nella prospettiva di porvi rimedio.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Leggi anche –> Stasera in tv – House Party, il game show di Canale 5: le anticipazioni

Cartabianca, gli argomenti trattati questa sera

La trasmissione di Bianca Berlinguer riprenderà uno dei principali argomenti di discussione legati all’emergenza sanitaria: la stagione estiva. Il nostro bel Paese deve al turismo una buona fetta della sua fortuna economica e questo non è certamente un mistero. Nonostante le limitazioni siano state attenuate, però, gli stranieri stentano ad avvicinarsi all’Italia, impauriti dalle ripercussioni del temuto Coronavirus. Il numero dei contagiati è di molto calato negli ultimi mesi, complici le alte temperature e la rigidità delle regole emanate dal governo. Per cercare di migliorare le cose sono state fatte molte proposte, alcune delle quali nonostante siano state messe in atto, non si sono rivelate risolutive. Nello specifico, la trasmissione si recherà a Firenze per un reportage che mostra come nella città della cultura le vie appaiano quasi deserte.

A Firenze, ogni anno, arrivavano più di 10 milioni di visitatori. Oggi, a causa del coronavirus, in giro non si vede quasi nessuno. Un danno per albergatori, ristoratori e artigiani. Di @LorenzoGrighi. Videomaker Davide Pennacchi. pic.twitter.com/HkcAKWDeog — #cartabianca (@Cartabiancarai3) July 2, 2020

Il caso di Mondragone, in Campania, sarà un altro elemento focale trattato dalla trasmissione. Ci sono stati, infatti, 43 casi di Covid-19 tra i braccianti bulgari che vivono in palazzine adiacenti nella zona, e per questo proclamate zona rossa. L’esercito è intervenuto, sono stati violati i blocchi, si è scatenata la reazione dei cittadini. Si è parlato di razzismo da un lato e di incoscienza dall’altro, ma dove si trova la verità?

Cartabianca riprende le fila di un fatto di cronaca che ha lasciato molti dubbi ed è stato affrontato con poca chiarezza dai mass media.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI