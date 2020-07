Sospesi i voli dal Bangladesh per rischio di contagi da Covid-19

Sospesi i voli dal Bangladesh per rischio di contagi da Covid-19. Cosa bisogna sapere.

A seguito degli ultimi casi di Coronavirus diagnosticati in alcuni cittadini del Bangladesh tornati in Italia dopo la riapertura delle frontiere con i Paesi extraeuropei, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di sospendere i voli in arrivo dal Paese asiatico. Il provvedimento è stato comunicato il 7 luglio.

Sospesi i voli dal Bangladesh: troppi contagi da Covid-19

Alcuni dei nuovi focolai di Covid-19 scoppiati negli ultimi giorni in Italia, nel Lazio ma non solo, riguardano cittadini provenienti dal Bangladesh, che già lavoravano o vivevano in Italia e che sono rientrati con la riapertura delle frontiere extraeuropee.

Negli ultimi giorni, seguito del loro arrivo in Italia, diversi cittadini del Bangladesh sono stati trovati positivi al Covid-19 e subito posti in isolamento. Da pochi casi, tuttavia, il numero dei positivi al virus è cresciuto di qualche decina. Per impedire un’ulteriore diffusione dei contagi con il rischio di un grosso focolaio epidemico, il ministro della Salute Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh.

In particolare, il provvedimento è stato preso a seguito della scoperta di numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato il 6 luglio a Roma da Dacca, capitale del Bangladesh. A bordo, su 274 passeggeri 29 sono stati trovati positivi al virus.

La sospensione dei voli è stata disposta per una settimana, in accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Durante questa settimana, i ministeri della Salute e degli Esteri lavoreranno all’adozione di nuove misure cautelative per gli arrivi da Paesi extra Schengen ed extra Ue.

Le misure della Regione Lazio sui voli dal Bangladesh

Nel frattempo, già la Regione Lazio aveva firmato un’ordinanza per aumentare i controlli sui voli speciali provenienti da Dacca.

L’ordinanza prevede che: