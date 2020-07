Raoul Bova: “La depressione non va sottovalutata” – VIDEO

Il noto attore Raoul Bova qualche tempo fa in un’intervista parlava dei ‘rischi’ del mestiere: “La depressione non va sottovalutata”.

L’attore Raoul Bova è sicuramente tra i più amati del cinema italiano da ormai un quarto di secolo. Tanti i ruoli che lo hanno reso famoso in questi anni, a partire da quello del Capitano Ultimo, in una serie di sceneggiati televisivi.

Ma dietro al successo si possono sempre nascondere delle insidie. Lui non lo ha mai nascosto: “Il mio lavoro mi costringe all’autoanalisi, ma ho fatto anche delle sedute con un terapeuta per capire alcuni passaggi che non riuscivo a risolvere da solo”, le sue parole in un’intervista.

L’attore Raoul Bova e la depressione: momenti difficili

Il noto attore ha posto l’accento su una questione che non coinvolge solo lui, ma che è molto diffusa nel mondo dello spettacolo: “Consiglio a tutti, a chi si accorge di non avere più il controllo, a chi ha eccessi di pianto, a chi ha tanta rabbia, a chi non contiene le emozioni, di andare da un terapeuta che riordini le cose”.

Da parte sua, l’invito a non sottovalutare la depressione, “perché ti porta a fare dei grossi danni alle persone che hai accanto”. Mail noto attore nel corso della sua vita ha anche spiegato di avere avuto un rapporto profondo e importante con la fede: “Ci sono dei momenti nella vita in cui affronti delle difficoltà e sei solo davanti a Dio”.