Dove nuotare con i delfini in libertà? Le idee di viaggio

Dove è possibile immergersi con i delfini nel loro habitat naturale?

La generazione dei 30enni di oggi, molto probabilmente, sarà cresciuta in compagnia di Flipper. Un telefilm con protagonista un delfino adorabile e una meravigliosa (e giovanissima) Jessica Alba. Così, questi animali straordinariamente intelligenti, sono diventati un po’ parte di noi.

Soprattutto il delfino classico, il tursiope troncato, completamente grigio e dallo sguardo espressivo. Peccato però che spesso, invece di andare a vedere questi animali con delle gite in barca nel loro habitat naturale, ci si riversi negli acquari.

Se siete contrari e preferite vedere e magari nuotare con i delfini nella natura più selvaggia e sconfinata sappiate che ci sono alcune location molto interessanti dove il vostro sogno può diventare realtà.

Dove andare per nuotare con i delfini in mare aperto?

Il luogo migliore e più semplice in cui nuotare con i delfini è dall’altra parte del mondo. Ci dispiace dirlo, ma dovrete iniziare a risparmiare per la vacanza!

Infatti alla Bahamas potrete nuotare con questi straordinari mammiferi che si avvicineranno a voi in totale naturalezza. Questa location è infatti un centro mondiale per i delfini che nuotano qui in libertà e pace.

Altro luogo meraviglioso è nell'Isola di Pico, nelle Azzorre. Anche questo sito è un luogo meraviglioso in cui si potrà vivere l'esperienza di immergersi con i delfini nel loro habitat naturale con solo maschera e boccaglio.

Nuotare con i delfini in Italia? Solo negli acquari

Per nuotare con i delfini in Italia purtroppo sappiate che è possibile, ma solo nei parchi acquatici o nei delfinari. Questo implica trovarsi davanti ad animali in cattività e l’esperienza assume tutto un altro sapore.

Certo, l’emozione è tantissima, ma se siete dei veri appassionati dei delfini e volete conoscerli veramente, l’unica è organizzare un viaggio nei paradisi naturali del mondo dove questi animali nuotano e vivono non in cattività.

Se però economicamente non potete permettervelo, esperienze di immersione nelle vasche dei delfini in Italia ci sono e sono svariate

Dall’Acquario di Genova, passando per Riccione e arrivando anche nella vicina Marineland a Nizza o nel parco acquatico di Malta. Ognuna di queste realtà offre la possibilità ai visitatori di immergersi con questi animali e vivere un’esperienza che, in ogni caso, rimarrà fortemente impressa nel vostro cuore e nella vostra mente.