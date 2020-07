Su Instagram Naike Rivelli pubblica ancora una volta un post con tanto di immagine di lei svestita. Ma questa volta lei spiega perché è solita fare così.

La bella e conturbante Naike Rivelli utilizza da sempre i social network per creare discussione e stimolare il dibattito. E lo fa in maniera forte ed impattante, come in tanti di noi conosceranno. Infatti l’attrice ed influencer è solita spogliarsi per manifestare critiche, dissenso o anche sostegno.

Ed anche stavolta non è da meno. La figlia di Ornella Muti questa volta non si scaglia ironicamente contro nessuno. Critica semmai certi atteggiamenti che secondo il suo punto di vista appaiono come eccessivamente conservatori. Lei scrive sul suo profilo Instagram quanto segue. “Un tempo mi vergognavo del mio corpo nudo. Oggi invece, mi vergogno del mio modo superficiale di aver vissuto in passato, dei miei stupidi attaccamenti a cose inutili e la mia totale ignoranza riguardo alle cose importanti. Ogni giorno ringrazio l’universo di avermi fatto aprire gli occhi e cambiare percorso e stile di vita!”.

Naike Rivelli, altro post senza veli: “Non occorre vergognarsi”

Ma di post ‘normali’, intesi con Naike vestita, non mancano sul suo profilo Instagram. In uno scatto recente la 45enne nativa di Monaco di Baviera si fa ritrarre di spalle mentre si gode la tranquillità della abbazia di Lerma, in Liguria. Una foto che ha portato la Rivelli a ricevere molti complimenti.

