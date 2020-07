Morta la star Disney Sebastian Athie, lutto nel mondo del cinema

Il mondo del cinema piange la scomparsa della giovanissima stella della Disney, Sebastian Athie: attore emergente di 24 anni.

Nato in Messico, ma diventato argentino di adozione, Sebastian Athie era diventato negli ultimi 3 anni la star nascente del cinema messicano, nonché uno dei volti più amati di Disney Sud America. Trasferitosi a Buenos Aires quando era ancora un ragazzino, Sebastian ha iniziato a recitare nel 2012, all’età di 16 anni. La svolta della sua carriera era arrivata nel 2017, quando Disney l’ha scelto per interpretare il ruolo di Lorenzo Guevara nella serie tv per ragazzi ‘Once‘.

Proprio quella serie, trasmessa prima in Argentina e poi in tutto il Sud America, gli aveva permesso di ottenere la popolarità in tutto il continente e di ottenere parti per serie e soap di successo. A 24 anni la carriera di Sebastian era letteralmente decollata e la sua popolarità lo aveva convinto ad ampliare lo spettro della sua attività lavorativa anche al mondo della musica. Nel 2019, infatti, aveva pubblicato il suo primo album come solista.

Morto Sebastian Athie, il cordoglio dei colleghi

La notizia del suo improvviso decesso, dunque, è stato un colpo durissimo per tutti i suoi fan ed i suoi colleghi. A diffonderla è stata proprio Disney Sud America, senza specificare le cause di una morte improvvisa in così giovane età. Probabilmente tale reticenza è dovuta a discrezione e rispetto per il dolore dei familiari da parte dell’emittente. Sarà dunque la sua famiglia a decidere se e quando comunicare le cause che hanno portato a questa immane tragedia.

Intanto i colleghi di Sebastian condividono da ore il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane attore. Ai messaggi di solidarietà alla famiglia si è aggiunta nelle scorse ore anche l’associazione nazionale attori del Messico, nel cui messaggio si legge: “Con profondo dispiacere… condiviso da tutta l’associazione riportiamo la significativa morte di Sebastian Athie. Mandiamo un grosso abbraccio di solidarietà ad amici e parenti con il nostro più profondo cordoglio”.