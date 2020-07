Mara Venier fa sognare i fan: “Stasera avrei voglia di…”

Mara Venier è ancora convalescente e costretta a restare a casa, ma la sua fantasia vola lontano: ecco cosa ha scritto su Instagram.

Mara Venier si sta pian piano rimettendo in carreggiata, dopo la brutta disavventura che l’ha costretta a restare a casa per tante settimane. Ma i tempi sono ancora lunghi e, in un post su Instagram, la conduttrice si è lasciata andare a una tenera confessione con i suoi fan e followers, con tanto di foto dalla sua casa: un bellissimo attico nel cuore di Roma.

Le confidenze di Mara Venier

“Stasera avrei voglia di andare al mare ……mangiare pesce ….😱😱😱😱😱tra qualche giorno lo farò…..voi cosa vorreste fare????? 😜😜😜😜😘😘😘😘”. Così ha scritto poco fa Mara Venier sul suo profilo Instagram. Dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus, ormai ovunque si respira un clima di estate e vacanze, e Zia Mara non manca di farne partecipe il popolo del web.

Popolo che anche stavolta ha molto apprezzato le parole della sua beniamina: basti verificare l’alto numero di like, condivisioni e commenti al post in questione. Per il resto, la convalescenza è agli sgoccioli e il desiderio di tornare la lavoro in tv (oltre che al ristorante) è fortissimo. Stay tuned.

