Lecce Lazio Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lecce e Lazio è valido per la giornata 31 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Sarà la partita tra Lecce e Lazio, oggi 7 luglio alle ore 19.30, ad aprire la 31esima giornata della Serie A TIM. Entrambe le squadre vengono da sconfitte molto pesanti sia in chiave salvezza, che per quanto concerne la lotta scudetto.

Infatti, se il Lecce, con la sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha perso un’altra importante chance di salvezza, la Lazio perdendo tre a zero in casa col Milan ha pregiudicato la sua rincorsa alla Juventus, ora a più sette di vantaggio.

Lecce Lazio: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio al Via del Mare di Lecce è in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Nettamente a favore dei biancocelesti sono i precedenti di questo interessante incontro tra due squadre che devono vincere a tutti i costi. I precedenti in terra pugliese infatti vedono la Lazio in vantaggio con 7 vittorie, 5 i successi casalinghi e 2 pareggi. I biancocelesti non perdono dal 2005, quando i salentini allenati all’epoca da Zeman si imposero con un incredibile 5-3.

Lecce Lazio, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Vista la lista degli indisponibili per il match di questa sera, sembrano quasi obbligate le scelte di Liverani e Inzaghi. Queste le possibili formazioni:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Djavan Anderson, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, J.Lukaku; Immobile, Caicedo.