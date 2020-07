Enzo Iacchetti, chi è il conduttore e comico: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Enzo Iacchetti, chi è il conduttore e comico, spalla di Ezio Greggio in molte edizioni di Striscia la notizia.

Classe 1952, originario della provincia di Cremona, la storia di Enzo Iacchetti è molto particolare: infatti, inizia a lavorare per un’agenzia di viaggi, poi ancora molto giovane decide che non è quella la sua vita. A fine anni Settanta, approda così alle radio libere.

Quindi dopo la gavetta come intrattenitore in eventi privati, esordisce al Derby Club di Milano. Lavora molto in particolare nella seconda metà degli anni Ottanta, ma il vero e proprio esordio televisivo è datato 1990 quando presenta le sue poesie e canzoni al Maurizio Costanzo Show.

Cosa sapere del conduttore Enzo Iacchetti

La sua prima conduzione del tg satirico ‘Striscia la notizia’, che lo ha di fatto rivelato al grande pubblico e a cui è rimasto a lungo legato, è datata 1994. All’epoca era in coppia con Ezio Greggio, coppia che più volte negli anni si è ricostituita. Con Greggio è stato protagonista della miniserie Benedetti dal signore, premiata col Telegatto 2004. Ha anche fatto parte del cast del film del 1999, ‘Svitati’, diretto e interpretato dal suo collega, che vede tra i protagonisti anche Mel Brooks.

Partecipa negli anni a molti progetti di solidarietà, raccogliendo fondi per iniziative benefiche. Inoltre, è presenza fissa a festival di cabaret lungo tutto il territorio nazionale. Tifosissimo dell’Inter, ha realizzato anche diversi dischi da solista, il più importante dei quali è senza dubbio ‘Chiedo scusa al signor Gaber’, un tributo al grande cantautore scomparso. In passato consigliere comunale comunista nella sua Maccagno, in anni più recenti si è detto simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Sposato in passato, ha un figlio di nome Martino. Sentimentalmente, è stato anche legato a Maddalena Corvaglia.